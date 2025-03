Kruispunten Augustijnenstraat worden heringericht: “Voor een veiligere omgeving”

Stad Ieper investeert bijna 370.000 euro om de kruispunten van de Augustijnenstraat met de Haiglaan en de Sportstraat aan te passen. De bedoeling is om de fietsoversteek van de Vrijbosroute ter hoogte van de Augustijnenstraat veiliger te maken. Dat kadert dan weer in een plan van de Provincie om de Vrijbosroute door te trekken richting Boezinge, inclusief fietstunnel onder de Noorderring.

Begin januari werd een twaalf meter hoge winterlinde op het kruispunt van de Augustijnenstraat en Sportstraat verhuisd naar een andere locatie in de buurt. Dat gebeurde ter voorbereiding van de heraanleg van het kruispunt, waarvan de gemeenteraad maandag het bestek goedkeurde. “Op dit kruispunt zijn twee verkeerseilanden aanwezig die regelmatig worden aangereden”, zegt schepen van Mobiliteit Diego Desmadryl (Team Ieper). “De schuine ligging van de Augustijnenstraat ten opzichte van het kruispunt zorgt ervoor dat voertuigen zonder veel snelheidsremming richting de oversteek rijden. Het verkeerseiland dichtst bij de Sportstraat zorgt ervoor dat fietsers de Augustijnenstraat tussen Sportstraat en Haiglaan niet in tegenrichting mogen gebruiken.”

Asverschuiving

“Er wordt bijgevolg voorgesteld om de betrokken eilanden te verwijderen en de Augustijnenstraat recht te trekken ten opzichte van de Sportstraat”, vervolgt Desmadryl. “Aan het begin van de Sportstraat wordt een asverschuiving voorzien. Op diverse takken van het kruispunt komt een voetgangers- en fietsoversteek en in de Augustijnenstraat tussen Helakker en Sportstraat komen langs weerszijden parkeervakken in halfverharding.”

Ook het kruispunt van de Augustijnenstraat met de Haiglaan wordt heringericht. “De Augustijnenstraat kent een zeer ruime aantakking met de Haiglaan. Hierdoor wordt de straat snel ingereden en is de oversteeklengte voor voetgangers op de Haiglaan groot. Daarom adviseerde de verkeerscommissie om het kruispunt in te snoeren en een veilige fietsoversteek te voorzien op de Haiglaan, gelijkaardig aan de bestaande fietsoversteek ter hoogte van de Sportstraat”, legt de schepen uit.

Met de werken aan de kruispunten vervult Stad Ieper haar engagement om een veilige oversteek te voorzien van de Vrijbosroute op de Augustijnenstraat. Een studiebureau werkt in opdracht van de Provincie immers aan plannen om de Vrijbosroute door te trekken tussen Helakker en de Randweg in Boezinge. Deze plannen omvatten onder meer een veilige oversteek over de Veurnseweg, een fietstunnel onder de Noorderring, de opwaardering van het gedeelte tussen Noorderring en Diksmuidseweg, de doortrekking tussen de Diksmuidseweg en Randweg en een veilige oversteek op de Randweg.