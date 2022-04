Kruispunt Sijslostraat/Zedelgemsestraat in Ruddervoorde volledig afgesloten wegens wegenwerken

Vanaf vandaag 19 april is in Ruddervoorde het kruispunt van de Sijslostraat met de Zedelgemsestraat volledig afgesloten voor alle verkeer en dit tot 17 juni. Deze werken hebben een zeer grote impact op het verkeer. Er zal ook veel meer zwaar verkeer door Ruddervoorde-centrum rijden.

Op dinsdag 19 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van het kruispunt van de Zedelgemsestraat (N368) met de Sijslostraat in Ruddervoorde. Met de vernieuwing van het kruispunt wordt de verkeerssituatie er veiliger en vlotter. Daarna vernieuwt de gemeente Oostkamp de Sijslostraat, richting Loppem.

Alle werken op de Sijslostraat zouden volgens de huidige planning afgerond zijn tegen het voorjaar van 2023. De werken op de Zedelgemsestraat en het kruispunt met de Sijslostraat duren tot aan het zomers bouwverlof. Tijdens de werken zal het kruispunt volledig afgesloten worden. Het kruispunt van de Zedelgemsestraat (N368) met de Sijslostraat wordt aangepakt. Zo komen er slimme verkeerslichten om de doorstroming van het verkeer vlotter te laten verlopen. Het asfalt op de fietspaden en de weg wordt ook vernieuwd, tot aan de Bietenveldstraat.

Omleiding

Fietsers rijden om via de Veldegemsestraat en de Bietenveldstraat. Op de Bietenveldstraat komt er ook een tractorsluis om de verkeerssituatie voor fietsers veilig te maken. Het verkeer van en naar Ruddervoorde rijdt om via de E403 tot aan de verkeerswisselaar met de E40. Op de E40 nemen zij de afrit Oostkamp. Vervolgens rijden zij via de Kapellestraat, de Siemenslaan en de Kortrijksestraat en de Sint-Elooisstraat. Deze omleiding geldt in beide rijrichtingen.

Om de bedrijven tussen het kruispunt Zedelgemsestraat en centrum van Ruddervoorde bereikbaar te houden voor zwaar verkeer wordt tijdens de duur van de werken zwaar verkeer toegelaten in het centrum. Het aantal vrachtwagens zal zich beperken tot plaatselijke bedieningen gezien de oprit E403 niet bereikbaar is. Dit is de enige, haalbare oplossing om deze bedrijven bereikbaar te houden. Dit vraagt om extra maatregelen om de verkeerssituatie veilig te houden voor bewoners en fietsers. In het centrum van Ruddervoorde wordt de snelheid verlaagd tot 30 km/uur en voor de fietsers wordt een alternatieve veilige fietsroute uitgestippeld om hen zoveel mogelijk weg te halen uit de doortocht. De woningen en handelszaken in de Sijslostraat (Waardamme) blijven bereikbaar voor het bestemmingsverkeer.

Vernieuwing Sijslostraat

Ook de gemeente Oostkamp voert werken uit op de Sijslostraat. Die wordt vernieuwd van aan het kruispunt met de Zedelgemsestraat tot aan de grens met Loppem. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en starten begin mei. Volgens de huidige planning duren de werken tot aan het voorjaar van 2023. (GST)