Kruispunt Rijksweg met Meensesteenweg in Roeselare wordt fietsvriendelijker: “Momenteel is het niet logisch ingericht”

In het kader van meer fietsveiligheid voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan het kruispunt van de Rijksweg met de Meensesteenweg in Roeselare. De werken zullen vermoedelijk tot midden september duren.

Extra fietsveiligheid

Het kruispunt van de Ring rond Roeselare met de Meensesteenweg is een plaats waar veel scholieren op weg naar school fietsen. “Momenteel is het kruispunt niet logisch ingericht. De verkeerslichten en oversteekplaatsen bevinden zich op een vreemde plek waardoor fietsers niet altijd oversteken op de aangeduide oversteekplaatsen”, luidt het bij AWV.

Het Agentschap Wegen en Verkeer besliste om er in te zetten op extra fietsveiligheid en pakt daarom het kruispunt aan. Vanaf 7 augustus worden de fietspaden rechtlijniger aangelegd zodat het oversteken vlotter, overzichtelijker en veiliger verloopt. Op het kruispunt krijgen overstekende fietsers ook voorrang op het verkeer dat rechts afslaat.

Anderhalve maand werken

De werken starten op maandag 7 augustus en zullen vermoedelijk tot midden september 2023 duren. Voor het gemotoriseerd verkeer zal er lichte hinder zijn, maar vooral fietsers en vrachtwagenchauffeurs zullen rekening moeten houden met de werken. Tijdens de werken zijn de fietspaden op het kruispunt volledig afgesloten. Fietsers tussen Roeselare en de Zilverberg kunnen een omleiding volgen via de Verbrandhofstraat, Meiboomlaan, Hazegoedweg, Karabiniersstraat en de Kerklaan. Fietsers van en naar Izegem rijden het best via de Meiboomlaan, Verbrandhofstraat, Bornstraat en de Moorseelsesteenweg.

Tijdens de werken worden de afslagstroken naar rechts voor het verkeer afgesloten. Voor gemotoriseerd verkeer zal afslaan naar rechts nog steeds kunnen, voor vrachtverkeer is dit niet mogelijk. Vrachtverkeer van en naar de ring rijdt via de Ieperseweg en de Moorseelsesteenweg. Vrachtwagenchauffeurs die vanop de E403 naar het centrum van Roeselare willen rijden het best via de Rijksweg en de Meiboomlaan.