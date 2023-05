Kruispunt Natiënlaan met Kragendijk afgesloten

Vanaf maandag 22 mei wordt het kruispunt Natiënlaan met de Kragendijk afgesloten om een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren in functie van de 2de fase van de heraanleg van de oostzijde van de Natiënlaan. Er is een omleiding voorzien via de rotonde van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk naar de Kragendijk, dit in beide richtingen.

Fase 1 van de heraanleg van de Natiënlaan aan de westzijde is in afwerking. Op 22 mei start aannemer Willemen aan de oostzijde met de opbraakwerken van het kruispunt Kragendijk met de Natiënlaan om een nieuw pompstation te bouwen. Dit pompstation moet namelijk operationeel zijn als fase 2 op 1 september 2023 opstart. Het kruispunt van de Natiënlaan met de Kragendijk zal dus afgesloten blijven tot na afwerking van fase 2 (paasvakantie 2024).

Glasbol en bushalte verplaatst

De glasbol op de hoek van de Natiënlaan en de Kragendijk wordt buiten dienst gesteld. Een tijdelijke glasbol zal in de onmiddellijke omgeving geplaatst worden. De bushalte in het begin van de Kragendijk zal niet meer toegankelijk zijn. De reisweg van De Lijn ligt tijdelijk volledig op de Natiënlaan.