Kruispunt N36 en Kortrijkse Heerweg wordt aangepakt: “Veiliger voor iedereen”

Op maandag 21 februari gaan op de gewestweg N36 ingrijpende werken van start. Het kruispunt van de Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg wordt veiliger ingericht en ook het wegdek tussen de Kortrijkse Heerweg en de Gentsesteenweg (N43) wordt vernieuwd. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken klaar zijn tegen de komende zomervakantie.

“De gemeente Deerlijk was al in 2005 vragende partij om dit kruispunt aan te pakken in het kader van verkeersveiligheid voor fietsers en voertuigen. Ik ben tevreden dat we de Vlaamse Regering hebben kunnen overtuigen om de werken te budgetteren en nu ook uit te voeren”, aldus schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open Vld), partijgenoot van minister Lydia Peeters. “Het kruispunt van de gewestweg met de Kortrijkse Heerweg staat gekend als een gevaarlijk punt. Ook de doorstroming op het kruispunt verloopt niet vlot. Daarom wordt het nu aangepast zodat het er veilig is voor iedere weggebruiker. Daarnaast wordt het wegdek van de Ringlaan vernieuwd tot aan de Gentsesteenweg in Harelbeke.”

Veiligheid

“De voorbereidende werken starten op maandag 21 februari. De aannemer legt dan twee doorsteken aan op de middenberm van de gewestweg N36, voor en achter het kruispunt met de Kortrijkse Heerweg. Tijdens deze werken zal er in beide rijrichtingen hinder zijn op de linkerrijstroken van de gewestweg. Doorgaand verkeer blijft wel altijd mogelijk. De herinrichting van het kruispunt zal ongeveer twee maanden in beslag nemen en in twee fasen aangepakt worden.”

Fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst conflictvrij oversteken

“Het kruispunt wordt veiliger voor linksafslaand verkeer naar Deerlijk of Harelbeke. Zij kunnen conflictvrij oversteken. De afslagstrook op de N36 richting E17 wordt verlengd en aangelegd in asfalt. Ook de afslagstrook op de N36 richting E3-tunnel wordt verlengd. Langs de kant van Harelbeke wordt er een aparte linksafslagstrook aangelegd in de Kortrijkse Heerweg.”

Bredere fietspaden

“Ook fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst conflictvrij oversteken. De fietspaden op het kruispunt krijgen een breedte van 1,75 m en worden in rood asfalt aangelegd om de aanwezigheid van fietsers te benadrukken. Ten slotte wordt ook het wegdek op het kruispunt vernieuwd. Eerst wordt het kruispunt aangepakt aan de zijde van Deerlijk. Dat zal gebeuren van 28 februari tot 25 maart. Daarna, van 28 maart tot 25 april, volgt de zijde van Harelbeke. Tijdens deze werken blijft doorgaand verkeer op de Ringlaan (N36) altijd mogelijk. De toegang tot de gewestweg N36 Ringlaan vanop de Kortrijkse Heerweg wordt wel afgesloten. Fietsers en autoverkeer tussen Deerlijk en Harelbeke zullen een lokale omleiding moeten volgen.”

“In de volgende fases van de werken zal er gewerkt worden aan het wegdek van de gewestweg N36, tussen de Kortrijkse Heerweg in Deerlijk en de Gentsesteenweg (N43) in Harelbeke. Deze werken duren tot aan het zomers bouwverlof. Tijdens deze werken kan het verkeer altijd op de Ringlaan rijden. Het verkeer tussen Deerlijk en Harelbeke volgt een lokale omleiding.”

Belgiek

Het project in Deerlijk is een van de verschillende projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in Deerlijk en omgeving. Zo wordt er vanaf februari ook gewerkt aan het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E17 in Waregem bij de aanleg van De Vlecht. Later dit jaar is het drukke kruispunt Belgiek aan de beurt. Al deze werken worden op elkaar afgestemd zodat de weggebruiker zo weinig mogelijk hinder ondervindt”, besluit schepen Bert Schelfhout.