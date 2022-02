Kruispunt N32 met afritten A19 krijgt make-over

“De wegmarkeringen en zichtbaarheid kunnen en zullen ook beter worden gemaakt!” Nooit eerder klonk een bericht vanuit een overheidsinstantie zo verlossend. Het kruispunt van de N32 met het op- en afrittencomplex van de A19 krijgt een make-over, met eerste stappen die reeds werden gezet.

Dinsdagmorgen bij het krieken van dag komen 2 voertuigen hard met elkaar in aanraking op het ondertussen beruchte kruispunt. 2 personen worden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht en voor de brandweer rest er enkel nog het ruimen van puin. Het ongeval was het zoveelste in wat een eindeloze reeks aan incidenten lijkt te zijn, op wat ondertussen het brokkenkruispunt van West-Vlaanderen is geworden. Op 23 januari, 9 januari, in november 2021 en in alle voorgaande maanden moesten de hulpdiensten steevast uitrukken voor ongevallen waarbij godzijdank meestal slechts blikschade te noteren viel.

In oktober vorig jaar trok de lokale politiezone reeds aan de alarmbel. “We hebben duidelijk gemaakt aan Agentschap Wegen en Verkeer dat dit punt moet geanalyseerd worden en dat we nood hebben aan een structurele aanpak van het probleem”, klonk het toen. “Ondertussen kunnen we de chauffeurs enkel maar aanmanen extra voorzichtig te zijn wanneer ze het kruispunt naderen.”

De noodkreet bleek alvast niet in dovemansoren te vallen. Eind vorig jaar trok schepen van mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) persoonlijk, met het agentschap in zijn kielzog, naar het brokkenpunt. Al snel bleek dat de tsunami van verkeersborden, gecombineerd met het promodoek voor het vaccinatiecentrum, een veel te warrige indruk gaf. De bevoegde diensten zaten niet stil en verwijderden meteen de overtollige exemplaren en het doek, waardoor het kruispunt van op afstand veel beter kon worden ingeschat.

Toch blijft het niet alleen bij het verwijderen van verkeersborden. “Vanaf maart zullen we ook werk maken van nieuwe wegmarkeringen die het verkeer sneller naar het juiste rijvak moeten brengen”, liet Eveline Vandecaetsbeek namens het AWV optekenen. “Een groot deel van de aanrijdingen vallen voor doordat bestuurders pas op het laatste nippertje begrijpen dat ze niet op het juiste rijvak rijden en nog snel willen invoegen. Daarnaast zal ook werk worden gemaakt van conflictvrije verkeerslichten, een advies dat eerder door de politiezone ook al werd gegeven. Dergelijke verkeerslichten kunnen onafhankelijk drukke knooppunten ontwarren aan de hand van de verkeersdrukte.”

In één lijn werd meteen ook de Rekkemse kluifrotonde op tafel gegooid. “De rotonde werd opgenomen in de lijst van gevaarlijke punten en ook hier luisterden we naar verschillende voorstellen”, sluit de woordvoerster van AWV af. “We zullen snel werk maken van een snelheidsverlaging, op dit moment 90 per uur maar weldra 70 per uur. In een later stadium zal het verkeer op 1 rijvak worden gebracht en niet langer op 2, zoals dit vandaag de dag is. Dergelijk ingrijpende werken kunnen wel niet meteen worden uitgevoerd. Weggebruikers zullen moeten rekenen op 2023 alvorens ze wijzigingen zullen merken.”