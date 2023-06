Kruispunt N31 met Gistelse Steenweg in Brugge wordt vanaf 12 juni aangepast

Op maandag 12 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanpassing van het kruispunt van de N31 met de Gistelse Steenweg (N367) in Brugge. Zowel het rechterrijvak van de rijweg als het fiets- en voetpad worden daarbij opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarnaast wordt aan drie afslagen van het kruispunt één rijstrook toegevoegd. De werken zullen gebeuren in drie fases en duren in normale omstandigheden tot vrijdag 17 november.

In het kader van de fiets- en verkeersveiligheid en een betere doorstroming voor het verkeer wordt het kruispunt van de N31 met de Gistelse Steenweg (N367) in Brugge opnieuw aangelegd. Aan drie afslagzones wordt zowel de rijweg als het fiets- en voetpad opgebroken en opnieuw aangelegd en wordt telkens één rechtsafslag aan de rijweg toegevoegd.

Fase 1

De eerste fase van de werkzaamheden aan het kruispunt, die zal aanvatten op maandag 12 juni en zal duren tot vrijdag 14 juli, start aan de noordoostelijke kant van het kruispunt, in de richting van Sint-Andries.

Een rijstrook

Tijdens de werkzaamheden zal er steeds één rijstrook beschikbaar zijn. Het autoverkeer zal dus steeds rechtdoor kunnen blijven rijden in de richting van Sint-Andries. Het verkeer komende van Brugge zal via de Torhoutse Steenweg of via de Zandstraat worden omgeleid ter hoogte van het Canadaplein. Voor fietsers zal een omleiding gelden via de Manitobalaan. Voetgangers zullen steeds kunnen oversteken via het zebrapad en hun weg vervolgen aan de andere kant van de straat.

Tijdens de laatste week van de eerste fase, tussen maandag 10 juli en vrijdag 14 juli, wordt de Gistelsesteenweg richting Sint-Andries komende vanuit Brugge voor alle verkeer afgesloten omdat de volledige toplaag van de rijweg opnieuw in asfalt wordt aangelegd. In deze fase zal ook het verkeer dat uit de richting van Brugge komt en naar Sint-Andries wil, worden omgeleid via de Torhoutse Steenweg.

Fase 2 na bouwverlof

De tweede fase van de werken aan het kruispunt gaan van start na het bouwverlof, van woensdag 9 augustus tot vrijdag 15 september. Ditmaal zal er worden gewerkt aan de zuidoostelijke kant van het kruispunt, namelijk naast de Expresweg (N31) in de richting van Zeebrugge.

Torhoutse Steenweg

Tijdens fase 2 zal eveneens steeds één rijstrook beschikbaar zijn. Het verkeer dat rechtdoor moet rijden in de richting van Zeebrugge zal dit dus nog steeds kunnen doen, maar zal via omleidingsborden worden verzocht om al ter hoogte van de Torhoutse Steenweg direct op de N31 te rijden en niet via de parallelweg de Expresweg (N31) op te rijden. Ook linksaf slaan richting Sint-Andries blijft mogelijk. Wie richting Brugge moet, zal worden omgeleid via de Torhoutse Steenweg ter hoogte van het kruispunt N31 met de Torhoutse Steenweg. Fietsers volgen dezelfde omleiding als in fase 1, via de Manitobalaan maar ditmaal in de omgekeerde richting.

Fase 3 duurt langer

De derde fase zal iets langer duren dan fase 1 en 2 omdat er ook zullen werken worden uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Fase 3 duurt van maandag 18 september tot vrijdag 17 november. In deze fase zal worden gewerkt aan het noordwestelijke deel van het kruispunt, zijnde in de richting van Sint-Michiels.

Ook in deze fase zal het verkeer steeds rechtdoor kunnen blijven rijden. Fietsers zullen worden omgeleid via de Zandstraat en de Zuidveldstraat. Voetgangers zullen weinig hinder ondervinden en hun weg kunnen verderzetten via het zebrapad.