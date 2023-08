Kruispunt Lammekenslaan – Elizabetlaan tot 5 oktober afgesloten voor alle verkeer

In opdracht van het gemeentebestuur van Knokke-Heist starten op maandag 4 september riolerings- en wegwerkzaamheden in de Lammekenslaan.

De werkzaamheden starten ter hoogte van de Elizabetlaan. Het kruispunt van Elizabetlaan – Lammekenslaan blijft tot 5 oktober afgesloten voor al het doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Het verkeer op de Elizabetlaan wordt plaatselijk in de beide rijrichtingen omgeleid via de Piers de Raveschootlaan en de Zoutelaan. Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. De werkzaamheden in de Lammekenslaan staan tot 30 juni 2024 gepland.