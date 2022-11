Kruispunt Gentstraat/Ringbaan werd aangepast dankzij Vooruit

Tijdens de jongste gemeenteraad kregen we te horen dat het kruispunt van de Gentstraat met de Ring veiliger wordt na een vraag van het Vooruit-raadslid Kurt Soenens.

In september 2021 vroeg het Vooruit-gemeenteraadslid Kurt Soenens op de gemeenteraad om bij minister Peeters aan te dringen op het conflictvrij maken van het kruispunt Gentstraat-Ringlaan. Dat zou de veiligheid op het kruispunt sterk verhogen, vooral voor fietsers en voetgangers, zeker nu de Lysbrug afgebroken is.

Geen conflicten

Op een conflictvrij kruispunt hebben fietsers groen licht, terwijl alle auto’s en vrachtwagens in alle richtingen rood hebben. Zo worden conflicten tussen fietsers en bijvoorbeeld indraaiende vrachtwagens vermeden. Hoewel de partij van de burgemeester niet overtuigd was, keurden toch alle partijen in de gemeenteraad de motie van Vooruit goed. En dat werpt nu zijn vruchten af. De minister ging in op de vraag van Kurt Soenens en sinds kort is het kruispunt conflictvrij.

Op dit kruispunt wordt het principe van ‘vierkant groen’ toegepast: fietsers uit alle richtingen hebben op hetzelfde moment groen, terwijl alle gemotoriseerd verkeer (auto’s en vrachtwagens) in alle richtingen rood hebben. Kurt Soenens: “Het is een plezier om nu als fietser het kruispunt over te steken, wetende dat alle auto’s en vrachtwagens rood licht hebben. Dit is een enorme verbetering voor de veiligheid van onze zachte weggebruikers.”

(Patrick D.)

