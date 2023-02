Kruispunt Gentstraat met Steenovenstraat in Meulebeke twee maanden dicht

Kruispunt ’t Haantje wordt door werken in de Gentstraat en Steenovenstraat volledig afgesloten tot begin april.

Op maandag 13 februari start Aquafin met rioleringswerken in de Gentstraat, vanaf het kruispunt met de Steenovenstraat tot en met huisnummer 305. Kruispunt ’t Haantje wordt tijdens de werken volledig afgesloten. In de werfzone zal de rijweg in steenslag liggen. De woningen blijven op die manier bereikbaar.

Er wordt een omleiding met bijpassende signalisatie voorzien. Die loopt in beide richtingen langs de Marialoopsesteenweg, de Tenhovestraat, de Wakkensesteenweg en de Tieltstraat.

Ter hoogte van het kruispunt wordt al een tijdje gewerkt. Het gemeentebestuur verwacht dat het tegen de paasvakantie volledig klaar zal zijn, meer bepaald op 7 april. Tegen eind juni zou er ook een onderlaag asfalt moeten liggen vanaf het kruispunt met de Steenovenstraat tot Gentstraat huisnummer 210.

Bushaltes

De bushaltes Gentstraat, ‘t Haantje en Marialoop Kerk, allen lijn 54, worden tijdens de werken niet bediend. Voor de halte Marialoop Kerk kan de belbus aangevraagd worden. Lijn 52 (Kortrijk-Tielt) behoudt zijn bestaande route via de Tieltstraat. Halte Paardekens is daar de dichtstbijzijnde halte voor Marialoop.