Kruispunt Diksmuidseweg en Boezingestraat vanaf 27 april afgesloten door werken

Vanaf donderdag 27 april wordt het kruispunt Diksmuidseweg en Boezingestraat afgesloten voor het verkeer. De werken die uitgevoerd worden, passen in de geplande riolerings- en wegeniswerken die gefaseerd verlopen. Momenteel bevinden de werkzaamheden zich in fase 3.

Het kruispunt Diksmuidseweg en Boezingestraat is een vaak gebruikt kruispunt in de dorpskern van Boezinge. Er wordt in een omleiding voorzien voor het verkeer.

Tot het bouwverlof

Plaatselijk verkeer in de Boezingestraat is nog mogelijk tot aan het kruispunt. In de Diksmuidseweg zal men tot aan de Vannestestraat kunnen rijden, komende van de Randweg kant Diksmuide. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Veurnseweg, Noorderring, Diksmuidseweg en omgekeerd. Deze werken zijn voorzien tot aan het bouwverlof. Data onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.