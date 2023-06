Kruispunt aan de kerk vanaf 16 juni terug open: “Later dan voorzien door nat voorjaar”

Het kruispunt aan de kerk dat door werken al een tijdje is afgesloten, gaat uiterlijk op 16 juni terug open. Ondertussen is men begonnen aan het laatste deel van de ingrijpende werken in Zwevegem.

Halfweg april 2022 startte men de grote rioleringswerken op in de Kortrijkstraat. Eerst werd het deel van de Kwadepoelstraat tot aan de Bekaertstraat aangepakt, daarna het deel tot bijna aan de kerk. In het voorjaar werd dan begonnen met de werken in het centrum van de gemeente en diende het belangrijke kruispunt aan de kerk te worden afgesloten.

De werken liepen vertraging op door het (te) natte voorjaar, maar volgens schepen van openbare werken Dirk Desmet (CD&V) loopt ook die fase op zijn einde. “De aanleg van de voetpaden en het asfalteren van het wegdek vanaf de achterzijde van het postkantoor in de Kortrijkstraat, tot aan de inrit van de Sparrenhof parking, beter gekend als parking ‘Kruidvat’ in de Avelgemstraat, worden eerstdaags afgewerkt. Daarna zal ook de belijning van het volledige reeds vernieuwde traject worden gerealiseerd, zodat we het kruispunt aan de kerk terug kunnen openstellen tegen uiterlijk vrijdag 16 juni.”

Ondertussen is de aannemer ook al gestart met de laatste fase van de werken. “Hierbij wordt de riolering vernieuwd in het bovenste gedeelte van de Avelgemstraat tot aan het kruispunt Leopoldstraat Twee Molenstraat, waardoor dit kruispunt tijdelijk onbruikbaar zal worden. Na het aansluiten van de bijhorende huizen wordt een begaanbare onderlaag aangelegd tegen uiterlijk 20 juli, het begin van het bouwverlof, zodat de handelszaken zo weinig mogelijk hinder ondervinden”, aldus Dirk Desmet.

Eind september 2023

Na overleg met de betrokken handelaars wordt, op hun vraag, het keerpunt ter hoogte van de Kasteelstraat behouden en worden de parkeerplaatsen in dit traject verdeeld over de beide rijrichtingen. De volledige afwerking van het project is voorzien tegen uiterlijk eind september 2023.

Dirk Desmet wil zich namens het gemeentebestuur alvast excuseren voor de opgelopen vertraging omwille van de slechte weersomstandigheden in het voorjaar en zegt er alles aan te blijven doen om de hinder voor de handelaars en inwoners zoveel mogelijk te beperken. (GV)