Kritiek over slechte communicatie tijdens wegenwerken

Sinds enkele weken zijn in Dadizele heel wat wegen- en rioleringswerken aan de gang. Wat het voor de mobiliteit in het bedevaartsoord alvast niet gemakkelijk maakt. En wat vaak leidt tot frustraties bij de inwoners. “Het ontbreekt duidelijk aan coördinatie, waardoor het regelmatig in het honderd loopt”, aldus fractieleider Ward Gillis (PRO).

“Wegenwerken brengen steeds hinder met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat dit soort werken goed voorbereid en opgevolgd worden, om problemen tot een minimum te beperken. Er zijn genoeg voorbeelden van storende situaties. Zo was er reeds vanaf begin mei een parkeerverbod in de Beselarestraat. De werken zijn maar eind mei gestart.”

“Ook in de Ledegemstraat gebeurde het al vaak dat de verbodsborden te vroeg werden opgesteld of te lang bleven staan. Een zeer vervelende en verwarrende zaak, zowel voor bewoners als voor handelaars. Er is veel reactie gekomen. In andere gevallen hadden de handelaars hun vakantie kunnen afstemmen op die werken.”

“Laat verwittigd”

Vorige maand kreeg de Beselarestraat een nieuwe laag asfalt. “De bewoners van de Beselarestraat en het aanpalende Kapelleveld werden daar maar kort voordien van verwittigd”, geeft Gillis aan. “Deze werken werden vooraf ook niet aangekondigd op sociale media.”

“In datzelfde weekend was er ook kermis en eerste communie in de basiliek. Dit allemaal tijdens de wegenwerken in de Kleppestraat en Ledegemstraat die al een tijdlang bezig zijn. Het was quasi onmogelijk om nog de weg of een parkeerplaats te vinden.”

“Wie is verantwoordelijk voor deze planning en waardoor liep het mis en wat gaat de bevoegde schepen eraan doen om dit in de toekomst te vermijden? Er zal toch iets moeten gebeuren.”

“Aannemer verantwoordelijk”

“De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van de verkeersborden, niet de technische dienst voor alle duidelijkheid”, aldus schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie). “In de Beselarestraat was er voor het herasfalteren volgens het bestek vijf dagen uitvoering voorzien. Als gemeente zijn we vaak afhankelijk van externe factoren, zoals weersomstandigheden en ziekte.

“Als bestuur hebben we voldoende gecommuniceerd naar de bewoners. We verdeelden enkele bewonersbrieven. We werden voor de Beselarestraat geconfronteerd met regenweer en ziekte bij personeel van de aannemer waardoor de timing altijd maar moesten bijgesteld worden. De aannemer in de Azalealaan in opdracht van de nutsmaatschappijen kwam de afspraken niet na.”

Nog werken in zicht

De schepen gaf nog mee dat de werken in de Azalealaan duren tot september. Na het bouwverlof begint de aannemer op het kruispunt van de Kleppe- en Ledegemstraat. (EDB)

De Kleppestraat zal tegen begin oktober worden afgewerkt. Nadien volgt nog de Ridder Janlaan.