Korte tijd hinder in Knokse Kalvekeetdijk door kernboringen

Op dinsdag 24 januari zullen in de namiddag enkele kernboringen uitgevoerd worden in de Kalvekeetdijk in Knokke, tussen de balkonrotonde met de Natiënlaan en het kruispunt met de Kragendijk.

Bedoeling is de oorzaak van de spoorvorming in het gloednieuwe wegdek te onderzoeken. Ter hoogte van de fietstunnel kunnen deze werkzaamheden kortstondig verkeershinder voor het gemotoriseerd verkeer veroorzaken. (MM)