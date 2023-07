Konterdamkaai weer open voor verkeer

Sinds kort is de Konterdamkaai weer open voor het autoverkeer. Het stadsbestuur wou deze belangrijke toegangsweg tot het stadscentrum weer open tegen de start van de zomervakantie. De weg was afgesloten voor de bouw van de nieuwe huisartsenwachtpost, die in oktober klaar moet zijn.

“De kraan kon afgebroken worden en de werfinrichting voor de huisartsenwachtpost situeert zich nu in de Berthe Tratsaerstraat, dat voor autoverkeer afgesloten blijft”, laat het stadsbestuur weten. “Tegen het bouwverlof is het gebouw water- en winddicht. Tijdens het bouwverlof wordt doorgewerkt en ligt de focus op de gevelbekleding en de binneninrichting. Daarna volgt ook nog omgevingsaanleg. Als alles voorspoedig verloopt, wordt het gebouw in oktober opgeleverd.”

De huisartsen van Huisartsenkring Middenkust zullen de wachtdienst bemannen. Zij zorgen voor continuïteit van de zorgen als een patiënt niet bij de eigen huisarts terechtkan. Er zullen telkens twee wachtdoende artsen aanwezig zijn op weekdagen tussen 19 en 7 uur en de volledige dag op zaterdagen, zondagen en feestdagen. De wachtdienst zal niet dienen voor verlenging van chronische medicatie, voor voorschriften voor slaapmedicatie en voor niet-dringende problemen die kunnen wachten tot de eigen huisarts terug ter beschikking is. Die heeft immers het beste zicht op het volledige dossier.

Gebouw

De eerste steen voor de huisartsenwachtpost, die zich naast de spoedgevallendienst van het AZ Damiaan bevindt, werd in november 2022 gelegd. 50 huisartsen werken mee volgens een beurtrol. De nieuwbouw bevat 338 m² voor de huisartsenwachtpost en nog 155 m² uitbreiding voor de spoedgevallendienst. Daarboven kunnen nog drie bouwlagen komen voor de uitbreiding van het ziekenhuis, maar dat is nog niet concreet. In de huisartsenwachtpost komen twee kabinetten voor dokters en een ruimte voor een verpleegkundige. De post zal beschikken over alle modern materiaal en ook over twee slaapkamers voor de dokter en chauffeur van wacht. (HH)