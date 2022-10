Komende vrijdag gaat op- en afrittencomplex volledig open

Na maanden van intensieve werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem opent ‘De Vlecht’ komende vrijdag. De extra vertraging was het gevolg van regenweer.

Sinds februari zijn ze aan de gang, de werken aan het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E17 met de Expresweg (N382). Omdat de doorstroming er te wensen over liet, werd gekozen voor een nieuwe inrichting. Volgens het principe van ‘de vlecht’ of de Diverging Diamond Interchange wordt het verkeer voortaan op de Expresweg voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw. “Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het was lange tijd onduidelijk wanneer de werken precies afgerond zouden zijn. De aannemers mikten op begin oktober, maar die deadline werd niet gehaald. “De werken zijn nog steeds bezig, terwijl ze eigenlijk moesten klaar zijn tegen 30 september. Ondertussen is de aanleg van nieuwe rioleringen in de Deerlijkseweg gestart. Die combinatie van werken is geen goede zaak”, zei oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD) tijdens de jongste gemeenteraad. Hij polste er naar de oorzaak voor de vertraging van de werken.

Regenweer is de boosdoener, bleek uit het antwoord van schepen van Verkeer en Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). “Het regende op cruciale dagen waarop het eigenlijk niet mocht regenen, omdat er dan asfalterings- of betonwerken gepland stonden”, zei Himpe, die meegaf dat de geplande einddatum dus vrijdag 14 oktober.

Het stadsbestuur herhaalt zijn oproep om de officiële omleiding tussen Waregem en Deerlijk strikt te volgen. Momenteel krijgt de Deerlijkseweg-Waregemstraat een grondige opfrisbeurt, met ook een nieuwe riolering. De omleiding loopt via de N43 (Kortrijkseweg/Gentseweg) en de N382. “Dat is de meest vlotte weg voor alle bestuurders en houdt het ook voor de bewoners van de straten rond de werf veilig”, klinkt het. (PNW)