Knokse Natiënlaan wordt afgesloten in beide richtingen

Tijdens de nacht van donderdag 10 op 11 maart zal door asfalteringswerkzaamheden de Natiënlaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Kalvekeetdijk in de beide rijrichtingen vanaf 18 tot 6 uur afgesloten worden voor het doorgaand verkeer.

Het verkeer in de richting van het binnenland zal vanaf het Maurice Lippensplein ofwel via de N34-Elizabetlaan of via de Knokkestraat worden omgeleid. In de richting van Heist zal er ter hoogte van de balkonrotonde een omleiding zijn via de Dudzelestraat en Heistlaan. Het verkeer in de richting van Knokke zal via de Kragendijk omgeleid worden.

Na deze asfalteringswerkzaamheden zal de westelijke zijde van het kruispunt met balkonrotonde weer worden opengesteld voor alle verkeer.