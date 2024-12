Knokkebrug anderhalve week langer afgesloten

De Knokkebrug over de IJzer op het grenspunt tussen Reninge, Merkem en Nieuwkapelle zal nog tot en met woensdag 11 december afgesloten zijn voor alle verkeer, anderhalve week langer dan voorzien.

Normaal zouden de werken duren tot vrijdag 29 november, maar door de slechte weersomstandigheden en te hoge waterstanden liepen die vertraging op. Tijdens de werkdagen is de brug afgesloten van 7 tot 18 uur. In het weekend is wel verkeer over de brug mogelijk. Tijdens de werken is een omleiding voorzien via Noordschote en Reninge.