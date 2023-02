Knokke-Heist roept op om handelaars in omgeving Maes- en Boereboomplein niet ‘te vergeten’

De Knokke-Heistse handelaars gesitueerd rond het Maes- en Boereboomplein in Heist bevinden zich in een zeer uitdagende periode. De wegenwerken in de buurt zorgen ervoor dat zij minder bereikbaar zijn. Daarom lanceert het gemeentebestuur een oproep om deze lokale zaken niet uit het oog te verliezen. “Blijf dus zeker je plaatselijke apotheek, kapper, kinesist, café, tandarts of bankkantoor steunen”, klinkt het.

Door buurtbewoners de mogelijkheid te geven hun auto op een voorbehouden werfzone of op gemeentelijke terreinen te parkeren, hoopt het bestuur meer parking in de straten vrij te maken voor een snelle stop bij de handelaars. De comfortabele randparking aan de voormalige gemeentelijke bergplaats, tussen de Heistlaan en de Koudekerckelaan heeft ook steeds voldoende vrije plaatsen en bevindt zich op minder dan vijf minuten wandelen van het plein. “Binnenkort een nieuwe, zomerse snit? Of wat extra vitamine D nodig om de winter door te komen? Stop dan zeker eens in de Stadhuisstraat, Molenstraat, de Vrièrestraat en Hermans-Lybaertstraat”, klinkt het. (MM)