Kleppestraat en Ledegemstraat in Dadizele krijgen facelift

De gemeente plant in samenwerking met verschillende partners grote werken in twee centrumstraten. Zowel de Ledegemstraat als de Kleppestraat ondergaan dit najaar een metamorfose. “Met oog voor meer groen en een veiligere situatie voor de plaatselijke schoolkinderen”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

De komende jaren staan er verschillende rioleringsprojecten, waarbij er een gescheiden stelsel wordt aangelegd, op til in Dadizele. Onder andere de Mandellaan en de Geluwestraat staan op het programma, maar beginnen doet men in de Kleppestraat en Ledegemstraat waar dit najaar de kranen hun opwachting maken.

“Het gaat om ingrijpende werken die een impact zullen hebben op het centrum van de gemeente. Wij maken van de rioleringswerken gebruik om ook de twee straten aantrekkelijker en veiliger te maken. Ikzelf ben opgegroeid in de Kleppestraat. Zoveel jaren later is er nog niet veel veranderd. Zo is er nog steeds niets van groen te bespeuren. Daar willen we nu toch extra op inzetten”, aldus burgemeester Ward Vergote.

De rijweg in de Kleppestraat wordt serieus versmald en er komt een zone 30. De gemeente wil er in de toekomst ook een fietsstraat van te maken. Er zullen langs beide kanten parkeerstroken zijn, maar daartussen komt er groen.

Kiss & ride

De Ledegemstraat is een belangrijke invalsweg van de gemeente. Onder andere de vrije basisschool heeft er een filiaal. Ook hier wordt de rijweg versmald, een nieuwe parkeerstrook wordt aangelegd langs de kant van de school. Langs beide zijden komt er een fietspad. De huidige voetgangersoversteek wordt verlegd naar de omgeving van kinderopvang De Pagadder.

“We pakken ook het pleintje rond het voormalig zwembad aan en zetten hier ook extra in op een groenere zone”, aldus schepen Geert Vanthuyne (Visie). De parking van het voormalige zwembad wordt omgevormd tot een kiss-en ridezone voor de plaatselijke school. De gemeente en de vrije basisschool ’t Brugske hadden inmiddels een overlegmoment. In samenspraak werd beslist om enkele zaken op elkaar af te stemmen.

“Doordat de zijingang van de school meer en meer gebruikt wordt als hoofdingang, wordt het zebrapad verlegd. Het is de bedoeling dat de volledige ingang van de school over een paar jaar, naar daar verhuist. Doordat de gemeente de groenstrook behoudt, zorgt men ervoor dat deze mogelijkheid blijf bestaan”, aldus directeur Domien Bekaert.

De school legde onlangs nog een nieuwe speelplaats aan. “Daarbij werd er rekening gehouden met het rioleringsproject in de Ledegemstraat. Op die manier kan er probleemloos aangesloten worden.”

