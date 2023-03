Klein gaslek tijdens werken in Rijselstraat in Torhout

In de Rijselstraat in Torhout ontstond maandagmiddag rond 13 uur een gaslek tijdens wegenwerken. Er was geen gevaar en niemand hoefde geëvacueerd te worden.

Het gaslek ontstond rond 13 uur toen arbeiders met een kleine graafmachine op een kleine gasleiding stootten aan de zijkant van de intussen opgebroken Rijselstraat. Het gaslek bevond zich enkele woonblokken verder dan de Kortemarkstraat. De arbeiders kozen een veilige afstand en verwittigden de hulpdiensten waarna de brandweer van Torhout snel ter plaatse was. “Het ging om een klein gaslek”, zegt Alain Crombez van de brandweer. “We namen wel wat gas gewaar tijdens de metingen maar door de strakke wind vervloog dit meteen waardoor er geen gevaar was. Er moest dan ook niemand geëvacueerd worden.” Ploegen van Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en na een half uur werd de situatie terug vrijgegeven. (JH)