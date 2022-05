Kasteelstraat wordt week afgesloten voor start tweede fase van wegenwerken

Vanaf maandag 16 mei 2022 gaat de tweede fase van de werkzaamheden in het centrum van start. Daardoor wordt de Kasteelstraat tot en met 20 mei afgesloten.

Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn vanaf de rotonde met de Veldstraat, richting Goethalsplaats, behalve voor plaatselijk verkeer. In die week is ook de Goethalsplaats niet bereikbaar en is er geen doorgaand verkeer mogelijk richting de Regentiestraat. In het gedeelte van de Statiestraat aansluitend op de Goethalsplaats zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

Dit houdt eveneens in dat de bushaltes Goethalsplaats, Oosthoek en ‘t Peerdeken, richting Tielt, niet bediend zullen worden. Richting Kortrijk blijft de halte Goethalsplaats gesloten, ‘t Peerdeken en de Oosthoek blijven bedienbaar.

De bushaltes in de Baronielaan blijven in beide richtingen in gebruik.