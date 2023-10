Kapelhoekstraat in Aalbeke krijgt uitwijkstrook, tot 8 november hinder voor verkeer

De landelijke Kapelhoekstraat in Aalbeke wordt voorzien van een uitwijkstrook. Om die werken veilig uit te voeren, is de straat tot en met 8 november onderbroken voor verkeer.

De uitwijkstrook komt er ter hoogte van huisnummer 1 en moet het voor wagens mogelijk maken elkaar veilig te passeren. Voor wie toch in de buurt moet zijn, is er een korte omleiding uitgewerkt. Omrijden doe je tijdens die periode via de Preisbergstraat en zo verder via de Lauwsestraat en de Moeskroensesteenweg (N43) in Aalbeke. (JF)