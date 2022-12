Kan de organisatie en de communicatie van de werken in de Gentstraat beter?

Er was tijdens de jongste gemeenteraadszitting heel wat te doen rond de communicatie en organisatie bij de grootscheepse werken die al een jaar bezig zijn in de Gentstraat. Het was oppositieraadslid Marijke Verbeke die een vraag stelde hierover aangezien gemeenteraadslid Greet Desmet, die langs de Gentstraat woont, niet naar de gemeenteraad kon afzakken wegens de asfalteringswerken. Haar vraag was gericht aan schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.

Schepen De Marez wees het raadslid erop dat de communicatie wordt gedaan door Aquafin. “Alle bewoners krijgen geregeld een nieuwsbrief met de stand van zaken en ook de planning van de werken worden erin toegelicht. Er zijn intussen al zes van dergelijke brieven verstuurd. Normaal krijgen ze dit jaar nog een zevende brief. Los van deze nieuwsbrieven wordt er door de aannemer bij de betrokken bewoners telkens een briefje in de bus gestopt met toelichting van de nabije planning van de werken en welke hinder deze met zich zal meebrengen. Ook met de bedrijven Ciers beton, De Nieuwe Beer en wooninrichting Devaere, worden er ook telkens nog mondelinge afspraken gemaakt. Daarnaast worden de mondelinge vragen van de bewoners ook telkens bekeken en in de mate van het mogelijke ook ingewilligd”, aldus schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.

Organisatie van de werf

Nog volgens schepen De Marez wordt op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt wat soms leidt tot een chaotische indruk. In het begin van de werken werden ook alle bermen uitgegraven. Dit om de kans te geven aan de nutsmaatschappijen om hun werk te doen. Die uitgravingen blijven dan ook voor de volledige periode van de werken zo liggen. “Dit geeft ook een verkeerd beeld van de werken. Mensen denken dat ze iets opengooien en niet meer verder werken wat niet het geval is. Verder zijn de werken ook sterk weersgevoelig. In droge periodes volgt er veel stof en in natte periodes krijg je dan modder. Als laatste is er dan ook nog de timing die wordt opgelegd door de aanbestedende overheid en die door de aannemer moet gevolgd worden. Het kan niet anders dan dat er soms op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt wordt. Anderzijds zal er nu wel gekeken worden dat er kleinere stukken aangepakt worden die dan ook kunnen worden afgewerkt”, besloot schepen De Marez. (CLY)