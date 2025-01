Jarenlange werken moeten dorpen veiliger maken: “Voor veel mensen wordt het een moeilijke periode”

Trager verkeer, meer fietsveiligheid en gescheiden riolering: dat zijn de langverwachte plannen voor de gewestweg in de kernen van Vlamertinge en Brandhoek. Een werk van jaren, blijkt op een infoavond voor een pak bezorgde burgers die nog wachten op een startdatum.

Het OC van Vlamertinge kwam maandagavond stoelen te kort voor de vele mensen, die de eerste van twee infoavonden wilden volgen over ‘hun’ langverwachte dorpskernvernieuwing. Bloemist Hendrik Olivier (59) was erbij. Z’n zaak Multi-Flora biedt 130 vierkante meter aan bloemen, planten en decoratie middenin de dorpskern. “De zelfstandigen werden eerder al geïnformeerd, toch wou ik ook een avond voor de inwoners bijwonen”, vertelt hij. “Ik zit meer dan 35 jaar in Vlamertinge en maakte er nog nooit zulke grote werken mee. Kort voor mijn komst gingen voorgangers failliet door dergelijke ingrijpende werken en zo kon ik mijn huidige zaak kopen.”

“Hinder wordt ramp”

“De hinder wordt een ramp. Negentig procent van mijn klanten komt van buiten het dorp. Als zij een bord zien voor wegenwerken, maken ze rechtsomkeer en gaan ze elders heen. Ik heb nog het geluk dat men via de Noorderring tot bij onze winkel raakt, dus ik denk het wel te zullen overleven. Er wordt al bijna tien jaar gepraat over deze plannen. Intussen bereik ik een zekere leeftijd, als de aanvang blijft aanslepen. De duur volgens mij? Vijf jaar, minimum. Voor veel mensen zal dit een hele moeilijke periode worden.”

Grootste dorpskernvernieuwing

Na een toelichting konden de aanwezigen zelf de plannen inkijken, bijgestaan door ambtenaren en leden van het Ieperse schepencollege. “Dit wordt wellicht de grootste dorpskernvernieuwing ooit in onze stad”, stelt schepen van Openbaar Domein Stephaan De Roo (Team Ieper). “Ongeveer vierhonderd huizen worden geconfronteerd met werken, die tussen de drie en vier jaar kunnen duren. Het zal een bijzonder grote impact hebben op de mensen. Daarom proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat, te communiceren met onze inwoners.”

Fases

“Het traject voor de werken bedraagt verschillende kilometers, vanaf horecazaak Boerenhof in Vlamertinge tot en met het gehucht Brandhoek”, aldus De Roo. “De werken worden natuurlijk verdeeld in fases. Eens de aannemer bekend is, keren we terug naar de mensen om te communiceren zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Na de aanleg van de nutsleidingen verwacht ik de eerste echte spadesteek in de tweede helft van 2026. Hopelijk.”

Timing?

“Ten vroegste 2026, hoor ik hier, maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken, het kan zelfs nog een pak later”, waarschuwt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die de hoofdweg beheert doorheen de Ieperse kernen van Vlamertinge en Brandhoek. “De vooropgestelde timing is onder voorbehoud: er moeten nog heel wat procedures worden doorlopen, er moeten onteigeningen gebeuren op bepaalde plaatsen en wij moeten de nodige budgetten vinden. Als deze zaken niet vlot verlopen, kan het heel snel opschuiven.”

Veiligere kernen

“Maar de gescheiden riolering moet er komen”, benadrukt Vandecaetsbeek. “En wij willen de weg een pak veiliger maken voor fietsers en comfortabeler voor voetgangers. De snelheid van wagens wordt getemperd door een uitbreiding van zowel zone 50 als zone 30. Dat bevordert de veiligheid voor onder meer de scholen en sporthal. De hele omgeving wordt aantrekkelijker en de kans op wateroverlast wordt verminderd door het gescheiden rioleringsstelsel en het voorzien van plaatsen waar water traag in de grond kan sijpelen. Jaren geleden deden we een enquête, waarbij mensen verbeteringen konden suggereren. Tijdens deze infovergaderingen tonen we de detailplannen.”

Groenzone kerk

Een greep uit de detailplannen: middengeleiders bij het binnenrijden van de bebouwde kommen, langsparkeervakken in grasbetontegels, een pompstation bij de Kortebeek, een bufferbekken bij de Vuilebeek en wegversmallingen waar fietsers op de rijbaan moeten. Het OC werd onrustig bij het aanhoren van de uitbreiding van zone 30 op de Vlamertingse hoofdweg van de Groeze- tot aan de Kasteelweg en de vervanging van de grote parking aan de Vlamertingse kerk door een groenzone.

Bedenkingen

“Ik heb enkele bedenkingen. Er wordt extra groen voorzien en dat is goed – ik zit in die sector –, maar ik vrees dat het aantal parkeerplaatsen problematisch wordt”, voorspelt Olivier. “Niet tijdens de week, maar wel ’s avonds en tijdens drukke periodes in het weekend. Van de uitbreiding van zone 30 ben ik geen voorstander. Aan scholen: absoluut, maar het hoeft niet over zo’n groot traject. Alles is goed uitgelegd, nu nog afwachten of men rekening houdt met onze zorgen.”

Poperings grondgebied

Ook op Poperings grondgebied worden werken uitgevoerd langs deze gewestweg. “Het gaat om een totaal traject van meer dan zes kilometer, een heel eind. Dat zag je ook aan de grote opkomst maandagavond”, vervolgt Vandecaetsbeek. “De werken worden opgesplitst in het Iepers deel en het dossier in Poperinge, dat getrokken wordt door Aquafin. Daar zijn ze volle bak bezig met de voorbereidingen en in Poperinge komt ook een infoavond, maar een datum staat nog niet vast.”

“We hopen dat de middenstand en handelaars de geleden schade zullen recupereren na de werken, die de dorpen aangenamer moeten maken. Ook voor de vele passanten tussen Ieper en Poperinge”, besluit De Roo. Het tweede infomoment vindt plaats op 15 januari om 19.30 uur in OC Vlamertinge. Inschrijven is niet nodig. (TP)