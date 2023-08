Jaagpad in Moen enkele dagen afgesloten

Door werken zal het jaagpad in Moen afgesloten worden.

Vanaf maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus zal het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Moen afgesloten worden door werken. Men zal er een glasvezelkabel aanleggen, nodig voor de verdere renovatie van de sluis. Heel wat wielertoeristen maken gebruik van dit jaagpad.

Het stuk jaagpad dat zal afgesloten worden situeert zich ter hoogte van de hoek met de Kraaibosstraat en de Sluislaan in Moen. Tijdens de werken is er geen doorgang mogelijk voor zowel fietsers als voor voetgangers. Een omleiding is voorzien. Tegen het weekend zouden de werken moeten voltooid zijn. (GJZ)