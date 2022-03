Izegemse handelaars buigen zich over plannen brugpark: “Nog veel vraagtekens”

Op een infomoment in zaal Meilief kregen een twintigtal plaatselijke handelaars de kans om zich over de plannen voor het ‘brugpark’ in het centrum van de stad te buigen. Hoewel de vergroening van de Centrumbrug op bijval kon rekenen, was het vooral de bijhorende verkeersafwikkeling die wel nog wat vraagtekens opriep.

Burgemeester Bert Maertens opende de avond door de voorlopige plannen in detail toe te lichten. “ “We beseffen dat het om ingrijpende veranderingen in ons centrum gaat, maar we zijn er van overtuigd dat we de verkeers- en fietsveiligheid hiermee drastisch kunnen verhogen”, klonk het. “Dat we een groene en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers van de Melkmarkt tot de Dam in Emelgem creëren heeft natuurlijk ook een klimaatvriendelijk kantje. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben tal van mobiliteitsscenario’s gesimuleerd. Alle parkings blijven daardoor op één of andere manier bereikbaar.”

Bart Simoens van wijnhandel Bodégon in de Marktstraat ziet vooral enkele praktische problemen ontstaan. “Alles in de Marktstraat is geplaatst met de rijrichting naar de Grote Markt in gedachten”, zegt hij. “Niet alleen lantaarnpalen en fietshekken, maar zelfs hele inritten naar parkings. Die verander je natuurlijk niet zomaar.”

De meeste kritiek kwam van enkele handelaars die een pand tussen de Melkmarktstraat en Korenmarkt hebben. “Er is indertijd een bevraging rond de renovatie van de Melkmarkt geweest en ondanks herhaalde vragen van onze kant hebben we daar nooit feedback op ontvangen, terwijl er toch ruim honderd reacties zijn binnen gekomen”, vertelt Dominique Maenhout van Optiek Exclusief. “Dat waren vooral negatieve reacties op de geplande knip in de Wijngaardstraat en we hebben daar nooit inzage in gekregen. Naast die knip worden we ook nog met twee knippen op de Korenmarkt zelf geconfronteerd. Dat is niet alleen nadelig voor collega’s die een hamburger- of broodjeszaak uitbaten, maar ook voor onze zaak, waar minder mobiele bijziende mensen vaak met de wagen aan de deur worden afgezet.”

© (Foto GF)

Dat de rijrichting in de Nieuwstraat zou worden omgedraaid, vindt Maenhout ook niet goed. “We mogen bijvoorbeeld geen product van een bepaalde producent verkopen als daar niet voldoende zichtbaarheid tegenover staat. Straks komt er geen verkeer meer van over de brug onze kant uit en zitten we vanuit de Nieuwstraat gezien ‘verborgen’ voor wie nu met de wagen de Korenmarkt benadert. Als je dat verandert, dan worden wij straks de nieuwe Brugstraat van vroeger.” (verwijzend naar het wegtrekken van handelaars uit de bewuste straat na het verdwijnen van de ophaalbrug over het kanaal op die plaats – nvdr.).

Enkele handelaars uitten ook de vrees dat de omliggende straten nog drukker zou worden, met meer opstoppingen tot gevolg. “Ik heb eens de proef op de som genomen en telde in twintig minuten 48 wagens en 62 fietsers die in de Stationsstraat passeerden”, zegt begrafenisondernemer Marc Snoeck. “Auto’s stoppen er wel om naar rechts te kijken, maar niet naar links en dat levert gevaarlijke situaties op.” De uitbaatster van Atelier Bloem in dezelfde straat vroeg of de knip in de Korenmarkt ter hoogte van het stadhuis niet opgeheven kon worden, omdat er anders een te grote omleiding naar het station nodig is. “Misschien is het wel opportuun om geen fietsers meer in de omgekeerde rijrichting toe te laten”, klonk het.

De stad verwijst naar de Nieuwstraat om voortaan efficiënt de Korenmarkt te bereiken. “We bekijken of we daar ook een aparte fietsstrook kunnen aanleggen”, aldus de burgemeester. “In de ideale omstandigheden zou er zich een opportuniteit moeten voordoen waardoor een pand in de straat te koop staat en we daar een parkeerhaven zoals in de Marktstraat kunnen voorzien. Dat is een piste die we zeker willen overwegen.”

De burgemeester gaf nog mee dat er binnenkort een panel van drie- tot vierhonderd Izegemnaars in een soort enquête zijn mening over de plannen mag geven. Op zaterdag 26 maart kan iedereen van 10 tot 16 uur nog eens de plannen in De Leest inkijken, maar je kan ook op afspraak op het stadhuis langskomen.