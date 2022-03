Inwoners van de Weide niet tevreden met nieuwe rooilijn

Met de plannen van het nieuwe wegdek en het dubbel rioleringsstelsel hadden de inwoners van de Weide (Adegem) geen problemen. Anders was het voor een aantal inwoners met de rooilijn die de gemeente in hun straat wil vastleggen.

Dinsdag waren de inwoners van de Weide uitgenodigd in Den Hoogen Pad om er uitleg te krijgen over de nieuwe plannen voor hun nieuw weg, het dubbel rioleringsstelsel en de nieuwe rooilijn in hun straat. Zowel volgens schepen van Openbare Werken Danny Vannevel (N-VA) als de inwoners van de Weide verliep de vergadering in een gemoedelijke sfeer. In tegenstelling met vorige vergaderingen waren er dit keer geen hoogoplopende discussies over het nieuw wegdek en de riolering.

Rooilijn

De gemeente had aangekondigd dat zij ook na de uitvoering van de werken het huidige uitzicht van de Weide wil behouden. Omdat de gemeente geen eigenaar was van de Weide was er in die straat geen rooilijn vastgelegd. Nu de gemeente zelf de nieuwe straat aanlegt bepaalt ze meteen ook de rooilijnen in de straat. Volgens een aantal inwoners uit de Weide werd bij het bepalen van de rooilijn met de natte vinger te werk gegaan.

“Wij raken zonder vergoeding een deeltje van ons eigendom kwijt, terwijl mensen die niet in onze straat wonen wel voordeel uit de rooilijn zullen halen. Zij kunnen dankzij de rooilijn en de afname van ons stukje grond een verkaveling realiseren”, klonk het bij die inwoners. In de Weide staan niemand te springen om er een verkaveling bij te krijgen die in hun straat uitkomt.

Enkel een voorstel

Sommige inwoners zijn zo ontevreden met de rooilijn dat zij overwegen om bezwaar aan te tekenen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de rooilijn in haar huidige vorm. “Het ging tijdens de infoavond over een voorstel van rooilijn. Wij hebben de opmerkingen van de inwoners van de Weide genoteerd. Samen met onze technische dienst en het schepencollege zullen wij nagaan in welke mate wij kunnen tegemoetkomen aan de opmerkingen van de inwoners”, reageerde schepen Vannevel. (LV)