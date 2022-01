Investering in snelwegparking Westkerke moet situatie veiliger maken

De geplande investering van 540.000 euro in de snelwegparking van Westkerke moet de situatie ter plaatse veiliger maken. “Dit werd nogmaals duidelijk na het jammerlijke dodelijke ongeval van afgelopen weekend, waarbij een persoon die de snelweg wilde oversteken werd aangereden”, aldus Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Afgelopen weekend viel er een dodelijk slachtoffer op de E40 snelweg tussen Gistel en Middelkerke, op een steenworp van de snelwegparking van Westkerke. Een persoon die de de snelweg wilde oversteken werd door verschillende voertuigen aangereden. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld): “In de zeer nabije toekomst zouden dergelijke ongevallen niet langer mogelijk mogen kunnen zijn door een beveiligde constructie op de middenberm van de autosnelweg.”

Dit hekkenwerk werd reeds enkele maanden geleden aangekondigd als onderdeel van een grote investering in de Westkerkse snelwegparking, dit na onderhandeling door de stad met de bevoegde ministers van de Federale en Vlaamse regeringen. Vlaanderen investeert maar liefst 540.000 euro in de dienstenzone Westkerke, dit omvat de beide snelwegparkings langs de E40 in Westkerke. De beide parkings zijn goed voor 140 parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

Anthony Dumarey (Open Vld): “Per 12 vrachtwagens zal een camera voorzien worden om de situatie ter plaatse te kunnen monitoren, 12 stuks in totaal. Verder zal er op beide parkings een toegangsweg voorzien worden voor de politiediensten zodat deze sneller en accurater kunnen ingrijpen mochten er zich incidenten voordoen. Op de parking richting Frankrijk wordt ook het stuk tussen de autosnelweg en de parking afgesloten met een robuust hekwerk. En ten slotte zal er een constructie op de middenberm geplaatst worden om het dwarsen van de snelwegweg tegen te gaan.”

Door een algemeen tekort aan bouwmaterialen werden deze werken eind 2021 uitgesteld, zoals eerder aangekondigd. Echter heeft de bevoegde Vlaamse minister van Mobiliteit gegarandeerd dat dit absolute prioriteit zal krijgen begin 2022. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) besluit: “We hopen dan ook dat hier snel werk van wordt gemaakt, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen.”