Ingrijpende werken in centrum Zwevegem bijna achter de rug: “Eindmeet is eindelijk in zicht”

De ingrijpende werken in de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat in het centrum van Zwevegem naderen stilaan hun voltooiing. Tegen november zou alles klaar moeten zijn. Onverwachte zaken lagen aan de oorsprong van de vertraging.

Tot eind 2017 was de N8 eigendom van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Na de realisatie van de N391, de ring rond Zwevegem, werd het beheer en eigendom van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat overgedragen naar de gemeente. “Van meet af aan waren er plannen om de Kortrijkstraat van een nieuwe toplaag en profiel te voorzien. Van die plannen werd echter al vlug afgestapt: als we de inrichting van de Kortrijkstraat echt wilden verbeteren, moesten we dit grondig doen”, zegt schepen van openbare werken Dirk Desmet (CD&V). “Er werden plannen opgemaakt voor een volledige heraanleg, inclusief riolering, vanaf de rotonde aan de Q8 tot aan de kerk in Zwevegem.”

“Extra werken bleken nodig omdat de riolering in heel slechte staat was” – Schepen van Openbare Werken Dirk Desmet (CD&V)

Om praktische en financiële redenen werd dit project opgesplitst in drie delen. Het eerste deel, vanaf de kerk tot en met het kruispunt aan de Bekaertstraat, werd voor deze legislatuur voorzien. Delen twee en drie, vanaf de Bekaertstraat tot aan de Hinnestraat, en vanaf de Hinnestraat tot aan de rotonde van de Q8, werden opgenomen in de meerjarenplanning voor uitvoering de komende jaren.

Het deel in de Avelgemstraat kwam er eerder onverwacht bij. “Bij het opmaken van de plannen en na camera-inspectie in de riolering, werd vastgesteld dat de riolering in het eerste deel van de Avelgemstraat in slechte staat verkeerde. Vandaar dat we ook dit deel in de werken hebben opgenomen.”

Avelgemstraat

De werken gingen van start op dinsdag 19 april 2022. “De werken werden uitgevoerd door aannemer Persyn uit Zwevegem, wat voor ons als gemeentebestuur uiteraard een voordeel is. Een lokale aannemer kent immers de noden van de handelaars uit eigen gemeente. De werken werden aanbesteed voor ruim 3.650.000 euro, exclusief BTW.”

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf het kruispunt met de Bekaertstraat tot aan het kruispunt van de Twee Molenstraat. “Deze twee kruispunten werden ook volledig heringericht. Beide straten kregen eveneens een nieuw wegprofiel, waarbij aandacht werd besteed aan de fietser via aanliggende fietspaden en -suggestiestroken”, aldus Dirk Desmet.

Op woensdag 16 augustus startte de laatste, ingrijpende fase op, in het stuk van de Avelgemstraat tussen de Kasteelstraat en het kruispunt van de Avelgemstraat, de Leopoldstraat en de Tweemolenstraat. Na vele weken is de schepen blij te kunnen melden dat de eindmeet in zicht is. De aanleg van de toplaag en het aanbrengen van de wegmarkeringen is voorzien voor de laatste week van oktober.

Vertraging

Dirk Desmet geeft toe dat deze laatste fase toch wel iets langer duurde dan voorzien. “We hadden gedacht dat we eind september zouden klaar zijn, maar onvoorziene omstandigheden zorgden voor vertraging.”

Enerzijds bleken de werken op de kruising van de Avelgemstraat met de Twee Molenstraat en Leopoldstraat veel complexer dan initieel ingeschat. “Tijdens de werken werden er niet-geïnventariseerde leidingen en afvoeren ontdekt, waardoor er extra voorzichtig diende gewerkt te worden. Daar bovenop bleek dat het stuk riool waarop diende aangesloten te worden zich in heel slechte staat bevond, waardoor extra vernieuwingswerken zich opdrongen. Ook dit had uiteraard zijn tijd nodig.”

Een bijkomende reden van de vertraging is dat Proximus heel recentelijk besloot om dan toch hun papier-loodkabel te vervangen in dit deel van de straat. “Het gemeentebestuur had dit bij het begin van de werken gesuggereerd en toen werd dat afgehouden. Nu vond men het toch aangewezen om dit te doen. Enerzijds leverde het een week extra vertraging op, maar anderzijds zal het voor de betrokken bewoners een significante verbetering van de kwaliteit van hun communicatielijnen opleveren”, besluit schepen Dirk Desmet.