Ingrijpende openbare werken gepland in Koolskamp

In de Ardooise deelgemeente Koolskamp worden ingrijpende werken gepland. Het dossier kreeg de titel, ‘Mosselmarkt’. De centrale Zwevezeelsestraat en diverse aanpalende straten zijn betrokken. Op dinsdag 30 mei is er een infovergadering in het Zonneke.

De werken draaien rond de aanleg van een gescheiden riolering. Aqiafin en de gemeente Ardooie werken samen voor de uitwerking van het dossier dat betrekking heeft op de Holdestraat, de Laagstraat, de Steenstraat, Molenstraat, de Kapellestraat, en vooral de centrale Zwevezeelsestraat.

De gescheiden riolering komt er in de genoemde straten. In de Holdestraat zijn er ook erosiewerken voorzien.

Hoe de timing zal verlopen en hoe de verkeerscirculatie voorzien wordt, zal uitgelegd worden op een infovergadering op 30 mei om 19 uur in het Zonneke.

(JM)