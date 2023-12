Infrabel transformeert overweg aan Hogeweg tot fietsers- en voetgangersovergang

Infrabel, verantwoordelijk voor het Belgische spoornet, kondigt de transformatie aan van de overweg in de Hogeweg te Menen naar een exclusieve fietsovergang. Deze beslissing komt voort uit het streven naar verhoogde veiligheid op het drukke spoorwegennet van België, dat met 1.700 overwegen een van de meest bezette in Europa is.

Deze wijziging, in lijn met het beleid gericht op veiligheid, komt na de recente uitbreiding van de zone 30. De overgang zal uitsluitend toegankelijk zijn voor (brom-)fietsers en voetgangers. Het doel is om veilige alternatieve mobiliteitsoplossingen te bieden, waarbij nauw overleg met lokale autoriteiten centraal staat.

Hoewel de exacte startdatum van de werken nog niet bekend is, streeft Infrabel ernaar de transformatie vóór het einde van 2023 te voltooien. De werken zullen ongeveer twee weken duren, waarin zowel voetgangers als fietsers tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de overweg.

Naast de overgangswijzigingen zal het parkeerregime in de Kroonstraat, Zonnestraat en het aangrenzende deel van de Hogeweg ook aangepast worden. Deze integrale aanpak benadrukt Infrabel’s toewijding aan een veiliger en efficiënter spoornetwerk in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen.