Infomarkt over heraanleg Kasteeldreef: “Uitstekende gelegenheid om bovenbouw straat te vernieuwen”

De inwoners van de Kasteeldreef en de omliggende straten worden uitgenodigd op een bewonersvergadering op dinsdag 11 maart. Staat op de agenda: het rioleringsproject en heraanleg van de straat.

In de Kasteeldreef en omgeving staat een belangrijke vernieuwing van de rioleringen gepland. Het project kent wat voorgeschiedenis en is gelinkt aan de eerder uitgevoerde werken in onder meer de Vaartstraat, Keiweg en Zandvoordsestraat. Wat betreft de Kasteeldreef zelf vond op 17 september vorig jaar al een eerste participatiemoment plaats voor alle betrokken inwoners. Daaropvolgend, op 16 december, konden de inwoners de aangepaste plannen inkijken naar aanleiding van de opmerkingen uit het eerste infomoment. “De volgende stap in het project zijn de voorbereidingen in functie van de rioolafkoppelingen. We geven een update van het wegenisontwerp na de eerdere infomomenten”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg).

Concreet: het project omvat de volledige vernieuwing van het rioleringsstelsel in de Kasteeldreef en een beperkte zone in de Goedeboterstraat. Naast watermaatschappij Aquafin, die instaat voor de vernieuwing van de bovengemeentelijke riolering, participeert ook nutsbedrijf Fluvius.

“Dit project is voor de stad tegelijk een uitstekende gelegenheid om de volledige bovenbouw van de straat te vernieuwen, met inbegrip van alle voetpaden. Daar waar het Jeugdpad met de Kasteeldreef samenkomt een belangrijke doorsteek van en naar de Arnoldusschool maken we verkeersveiliger. Daarom zal er op 11 maart om 19.30 uur in de Arnolduszaal van de Abdijhoeve (Marktstraat 1) een infovergadering plaatsvinden waarbij een nieuwe update wordt gegeven van het wegenisontwerp, de private rioolafkoppelingen en de aanleg van gescheiden riolering op privaat terrein”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.