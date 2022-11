Infoavond over het Groenerf en de buurt in Woesten

De plannen voor de rioleringswerken en voor een totaal nieuwe ‘look’ voor het Groenerf en de buurt in Woesten liggen klaar. Er worden gefaseerde werken voorzien in de volgende straten: Groenerf, Klyttestraat, Molenwijk, Hilaire Allaeysstraat, Kerkhofstraat, Steenstraat en Wulvestraat. “Deze plannen willen we graag met jullie delen”, zegt Lien Vlamynck van de dienst Mobiliteit van de gemeente Vleteren.

Op maandag 21 november ben je van harte welkom op de infomarkt. Deze infomarkt heeft plaats in het Dorpshuis van Woesten, Woestendorp 46, van 18 tot 20 uur. Ga langs en bekijk de plannen. Stel jouw vragen aan de deskundigen ter plekke en ga naar huis met alle antwoorden.

“Een planning en timing opmaken is niet altijd zo gemakkelijk. Op papier ziet het er allemaal prima uit, maar er zijn heel wat factoren die de timing in de war kunnen brengen: slecht weer, ondergrondse problemen, … Voordat we kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet er nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, een aannemer aanduiden,…. Daarom zullen de werken vermoedelijk starten in 2024”, aldus nog Lien Vlamynck.

“In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan dan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. We ontharden waar mogelijk, want we gaan voor zo min mogelijk beton, asfalt,…. Infiltratie, vertraagde afvoer staat voorop.”

“Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet u afkoppelen? Dan krijgt u gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige, die ook aanwezig zal zijn op de infomarkt. Benevens de rioleringen worden ook andere nutsvoorzieningen op punt gezet.

(AHP/foto RVL)