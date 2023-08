Industrielaan onderbroken tot september

Tot en met vrijdag 1 september vinden er nutswerken plaats in de Industrielaan. Er wordt een omleiding voorzien richting de Expresweg.

Sinds deze week zijn er nutswerken in de drukke Industrielaan, tussen de Brabantstraat en de Mannebeekstraat. In dat stuk is er enkel doorgaand verkeer mogelijk van de Brabantstraat richting de Mannebeekstraat.

Het verkeer uit de andere rijrichting moet een omleiding volgen via de Industrielaan, Deerlijkseweg en Henri Lebbestraat naar de Expresweg. “Opgelet: de ‘gekende’ sluiproute via de Mottestraat is niet toegankelijk”, waarschuwt de stedelijke dienst mobiliteit. “Er is een knip in de straat ter hoogte van het kruisende fietspad.”

Keerstraat

Op dinsdag gingen de nutswerken in de Keerstraat van start. Daar is geen doorgaand verkeer mogelijk. De aannemer voorziet een omleiding in beide rijrichtingen via de Pijkstraat, Jozef Duthoystraat en Broekstraat. (LV)