In tunnel onder ‘t Zand worden wandplaten met asbest verwijderd

In de tunnel onder ’t Zand, in de richting van het station (kant Unesco-rotonde) zijn er ter hoogte van het technisch lokaal (uitgang parking juist voor het inrijden van de tunnelkoker) een aantal wandplaten losgekomen. Achter deze wandplaten zit asbest. De losgekomen wandplaten waren voorlopig veilig afgedekt.

Ongeveer 100 m² wandplaten worden sinds 24 januari verwijderd. De werkzaamheden vinden plaats tijdens de dag en duren twee weken.

Er gebeurt een herstel van de weggenomen panelen na plaatsing van de nieuwe hoogspanningscabine, uiteraard met panelen zonder asbest. Dit is voorzien in de loop van dit jaar. De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer laat deze werkzaamheden uitvoeren door een gespecialiseerde firma, namelijk Perfect finish bv uit Arendonk.

Wettelijke bepalingen

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorzien in de wettelijke bepalingen en deze betekenen onder andere dat de volledige werfzone afgeschermd is met een dubbele folie en er wordt met rooktesten nagegaan of er eventuele lekken zijn. De luchtdruk in de zone wordt verlaagd zodat bij de verwijdering van de panelen geen enkel asbestdeeltje buiten de zone kan komen. De mensen die de asbestverwijdering uitvoeren volledig beschermd zijn door het gebruik van een volgelaatsmasker met toevoer van gefilterde lucht.

Geen hinder

Er zijn ook personensassen en materieelsassen voorzien en er gebeuren metingen door een onafhankelijk labo. Na afronding van de werkzaamheden gebeurt er een volledige fijnreiniging van de hele werf met uiteindelijk een vrijgavemeting van het onafhankelijk labo. Als de vrijgavemeting waarden meegeeft boven de wettelijke norm dan reinigt men opnieuw tot de metingen onder de wettelijke norm liggen. De asbestpanelen worden afgevoerd volgens de wettelijke bepalingen uiteraard hermetisch afgesloten. De afvoer gebeurt via een erkende afvoerder met de nodige vergunningen. De nodige stort/verweringsattesten worden opgevraagd.

Deze werkzaamheden hebben geen impact op het verkeersverloop in de tunnel.