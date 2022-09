IJzerstraat in Alveringem afgesloten tot 14 oktober

Vandaag dinsdag 20 september start aannemer Knockaert met een grondige heraanleg van de IJzerstraat. De werken lopen van aan de Stavele brug tot aan het kruispunt met de Kallestraat.

“Er wordt begonnen met het affrezen van de asfaltverharding op dinsdag 20 september”, zegt schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert. De planning is dat de freeswerken duren tot en met donderdag 22 september. Aansluitend worden de funderingen uitgehaald en worden er nieuwe aangebracht, dit van aan de brug tot ter hoogte van de IJzerstraat 32. Dit zal ook gebeuren ter hoogte van de aansluiting met de kruispunten. Daarna wordt over het hele traject een nieuwe laag asfalt geplaatst. Als het weer meevalt en er zijn geen andere vertragingen, zou de IJzerstraat tegen vrijdag 14 oktober afgewerkt moeten zijn.”

Tijdens de werken zal er uiteraard grote hinder en moeilijke of zelfs geen doorgang mogelijk zijn. Wie vragen heeft, kan werfleider Andreas Cuylle opbellen via gsm 0478-84 01 37 of schepen Blanckaert, gsm 0476-41 77 75.

(AB)