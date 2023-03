Hoveniersstraat kreeg na fietsenstalling nu ook extra groen en een knikkerbaan

Het plan om op vraag van de bewoners een buurtfietsenstalling in de Kortrijkse Hoveniersstraat aan residentie St.-James te maken, is uitgegroeid tot de aanleg van een woonerf tussen huisnummer 5 en 13 en de vernieuwing van het wegdek tussen huisnummer 30 en Minister Tacklaan. De straat kreeg ook een houten spelelement voor kinderen en extra groen.

De bewoners van de Hoveniersstraat kunnen al enkele maanden gebruikmaken van de nieuwe afgesloten fietsenstalling, waarin maar liefst 25 fietsen kunnen geplaatst worden. Daarnaast kon door het inrichten van eenrichtingsverkeer tussen de Hoveniersstraat 30 en de Minister Tacklaan, een deel van de straat tussen huisnummer 5 en 13 autoluw gemaakt worden en ingericht worden als woonerf, met een comfortstrook voor fietsers en een voetpadstrook tegen de gevels.

“We slaan hier meerdere vliegen in één klap! Een veiliger kruispunt, een veilige afgesloten buurtstalling, meer biodiversiteit, een plekje om te spelen en een klein nieuw stukje woonerf in waterdoorlatende materialen. Dit is zonder twijfel een grote meerwaarde voor deze buurt”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Aandacht voor ontharding en biodiversiteit

De Stad maakte daarbij van de gelegenheid gebruik om maximaal te ontharden met groene voegen in de verharding en te kiezen voor waterpasserende betonstraatstenen. Deze straatstenen zorgen ervoor dat bij regenval ongeveer 100 mm regenwater per uur kan insijpelen in de ondergrond. Overtollig water wordt afgeleid naar de beplanting, waar in een kleine wadi de overloop ervoor zorgt dat er geen wateroverlast kan ontstaan. Zo kan regenwater maximaal infiltreren.

Aangezien het door de aanwezigheid van nutsleidingen niet mogelijk was om de fietsenstalling op het wegdek te plaatsen, diende de bestaande klimopbeplanting te worden verwijderd. Dit groen werd gecompenseerd door een biodivers groendak op de fietsenstalling en de aanplanting van vaste planten en heesters die een sterke bloei kennen en daardoor een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Ook een bijenboom en enkele struiken met eetbare bessen werden aangeplant, goed voor in totaal 35 m² extra groen. Binnenkort wordt nog een insectenhotel geplaatst. Als speels aspect werd een multifunctionele houten knikkerbaan geplaatst, gemaakt uit een afgestorven boom.

Nog meer fietskluizen

“In Kortrijk staan nu reeds op een 15-tal locaties buurtstallingen of fietskluizen. Voornamelijk in straten en buurten zonder garages. Zo worden er nu al 200 fietsen veilig gestald. De komende jaren breiden we dit aanbod stelselmatig verder uit. Deze nieuwe buurtstalling in de Hoveniersstraat is een groot succes. Van de 25 plaatsen is er slechts 1 plekje nog vrij”, besluit schepen Axel Weydts.