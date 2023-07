Houten wandelpad in Franchommelaan in Blankenberge krijgt na zomervakantie opknapbeurt

Vanaf maandag 4 september wordt in de Franchommelaan in Blankenberge het houten wandelpad langs het Leopoldpark heraangelegd. Dat is dringend aan vervanging toe.

De werken zullen tot eind oktober duren en voor enige hinder zorgen. De parkeerstroken naast het wandelpad zijn dan ook tijdelijk niet beschikbaar. De aannemer houdt de parkeerplaatsen voor mindervaliden en de laadpalen wel zoveel mogelijk vrij, en ook de rijweg blijft vrij. Doorgaand verkeer en fietsers zullen geen hinder ondervinden.