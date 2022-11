‘Hoppinpunt’ en regenboogzebrapad laatste onderdeel grote herinrichting N34 Ringlaan

Begin 2023 schuift de werf op de Ringlaan verder op richting de Kerkstraat. Als laatste onderdeel van de grote herinrichtingswerken, komt er een zogenaamd ‘hoppinpunt’ aan het kruispunt met de Leopold II-laan en een regenboogzebrapad ter hoogte van basisschool ‘t Klavertje. Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert volgende week donderdag een infosessie in de Wielingen.

De afgelopen weken was er opnieuw veel activiteit op de Ringlaan. De aannemer boorde er grote grindpalen in de grond als fundering voor de nieuwe riolering, en maakte ook een waterkerende wand onder de grond. Deze moet water tegenhouden en tevens als fundering dienen voor de riolering. Als laatste onderdeel van de grote herinrichting van de N34 Ringlaan, wordt er straks nog een ‘hoppinpunt’ aangelegd aan het kruispunt van de Ringlaan met de Leopold II-laan. Zo’n hoppinpunt is een knooppunt waar je vlot kan overstappen van het ene duurzaam vervoermiddel op het andere. Ook komt er ter hoogte van basisschool ’t Klavertje nog een zebrapad in regenboogkleuren.

Op donderdagavond 8 december organiseert Wegen en Verkeer om 19.30 uur een infosessie in het Wielingencentrum. Daar wordt meer duidelijkheid gegeven over de hinder die de nieuwe fase met zich mee zal brengen. Na de presentatie krijgen omwonenden ook zelf de kans om vragen te stellen. Meer informatie over de voortgang van de werken vind je op wegenenverkeer.be/de-haan.