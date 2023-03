Holdestraat in Meulebeke weer open voor verkeer

De Holdestraat is, na enkele maanden dicht wegens wegeniswerken, opnieuw open voor het verkeer en oogt mooier dan ooit.

Wie de Oostrozebekestraat nu volgt tot aan de Markt, kan via de Holdestraat weer het centrum van Meulebeke in. De Holdestraat is nu ook vanuit de Kapellestraat bereikbaar via de verbindingsweg ‘t Park.

De straat heeft een totaal nieuw wegdek gekregen, brede voetpaden werden aangelegd en ook de parkeerplaatsen werden onder handen genomen. Als orgelpunt is men nu enkele groene zones aan het aanbrengen.