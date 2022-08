Hinder in Mellestraat en Sint-Katharinastraat in Heule duurt nog tot 2023

De werken in de Mellestraat en Sint-Katharinastraat in Heule zullen nog tot begin volgend jaar voor hinder zorgen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de hoofdriolering, vervolgens gaat men over tot de aanleg van voet- en fietspaden, verkeersplateaus en de rijweg. Tot het voorjaar van 2023 zullen fietsers, voetgangers en vooral automobilisten de nodige omleidingen moeten volgen.

De werken in de Mellestraat en Sint-Katharinastraat kaderen binnen een grote vernieuwingsoperatie van de ruime omgeving rond de R8 in Heule. Beide straten krijgen nieuwe rioleringen, rijwegen, voet- en fietspaden en verkeersplateaus. De heraanleg van de hoofdriolering is nu zo goed als afgerond, dus duiken de werken een tweede fase in. Aansluitend start de aannemer met de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, fietspaden, verkeersplateaus, rijweg en meer). Deze werken duren nog tot het voorjaar van 2023.

“Beterschap op komst”

De wegenwerken zullen dus nog minstens vijf maanden voor hinder zorgen. Zo kunnen auto’s niet passeren en moeten fietsers met fiets aan de hand de werf passeren. Bevoegde Schepen Axel Weydts is bewust van de hinder die de werken met zich meebrengen. “De komende periode wordt wellicht vaak wat moeilijker voor vlot autoverkeer in Kortrijk. Maar er is beterschap op komst. En wie zich goed voorbereidt kan veel ellende vermijden.”

Voor auto’s worden de nodige omleidingen voorzien. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen passeren over de werf. Indien fietsers liever niet door de werf gaan, kunnen zij gebruik maken van de omleiding voor fietsers. Deze omleiding loopt via de Grysperrestraat, Wittestraat en de trage verbinding Brugstok (naast houthandel Messely).

Andere werven

Eerder raakte al bekend dat ook de werken in de Steen- en Roeselaarsestraat, die kaderen binnen de grote vernieuwingsoperatie van de omgeving rond de R8, ook minstens tot de lente van 2023 zullen duren. Die andere belangrijke werken met hinder op de mobiliteit in Heule, aan de Zeger van Heulestraat, zijn ook al met een maand opgeschoven.

De komende maanden zullen Heulenaars zich dus, letterlijk en figuurlijk, in bochten moeten wringen om hun bestemming te bereiken. (JF)