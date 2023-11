Hinder in Blankenberge door kraanwerken

Omwille van kraanwerken zal de Franchommelaan in Blankenberge op 21 en 29 november onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Doorgaand verkeer uit de Leopoldstraat en Leopoldhelling kan dan tijdelijk niet afdraaien richting Paravang, maar wordt omgeleid via de Zeedijk en Willem Van Heckehelling. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk, de aannemer voorziet de nodige signalisatie.

Op donderdag 23 november wordt wegens hijswerken in de Casinostraat de doorgang (tunnel onder de Zeedijk) van en naar het strand fysiek onderbroken voor voertuigen. Na afloop van de hijswerken gaat de doorgang weer open. Op maandag 27 november ten slotte zal ook de Kerkstraat omwille van kraanwerken tijdelijk onderbroken zijn tussen de Steenstraat en Molenstraat. Vanuit de Steenstraat is het dan niet mogelijk de Kerkstraat in te draaien, het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Steenstraat en de Molenstraat is bereikbaar via de Molenstraat. De aannemer voorziet ook hier de nodige signalisatie. Omwonenden en handelaars krijgen een flyer in de bus met alle info.