Hinder Franchommelaan: waterkeringspoort tijdelijk weggehaald

De waterkeringspoort op de hoek van de L. Konkelberge Kaai en de Franchommelaan in Blankenberge moet worden bijgesteld en zal daarvoor tijdelijk weggenomen worden. Er is een omleiding in de buurt voorzien op maandag 2 en donderdag 19 oktober. Alle woningen blijven vlot bereikbaar.

Om de stad te beschermen tegen extreem hoge zeewaterniveaus werden de voorbije jaren belangrijke investeringswerken uitgevoerd aan de haven. Hiertoe behoren ook de mobiele stormpoorten, die bij een uitzonderlijke hoge waterstand gesloten kunnen worden. Uit testen is nu echter gebleken dat de waterkeringspoort op de hoek van de L. Konkelberge Kaai en de Franchommelaan bijgesteld moet worden.

Op maandag 2 oktober wordt de poort weggenomen, waardoor er tijdelijk geen verkeer mogelijk is in de L. Konkelberge Kaai en de parking op de Barcadere/Franchommelaan door de opstelling van een kraan. Het verkeer met bestemming Franchommelaan wordt omgeleid via de Weststraat, Leopoldhelling en Zeedijk; om weg te rijden wordt het verkeer in de Franchommelaan tussen de L. Konkelberge Kaai en de Leopoldstraat, en de Leopoldstraat zelf, tijdelijk omgekeerd.

Deze regeling geldt enkel op 2 oktober, van 3 tot en met 10 oktober wordt de verkeerssituatie tijdelijk terug genormaliseerd. Bij de aanpassingswerken van het railsysteem tussen 11 en 27 oktober blijft verkeer in de L. Konkelberge Kaai mogelijk, al zal ter hoogte van de poort een voorrangsregeling gelden. Enkel op donderdag 19 oktober, wanneer de poort wordt teruggeplaatst, geldt dezelfde omleiding zoals hierboven beschreven. Gedurende het ganse verloop blijven alle woningen vlot bereikbaar.