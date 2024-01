Hinder door werken bij druk kruispunt op Expresweg in Waregem

Op maandag 15 januari gaat de aanleg van een nieuwe waterleiding van start in de Jozef Duthoystraat en de Desselgemseweg in Waregem. Er wordt in een omleiding voorzien.

Vanaf volgende week zal het verkeer hinder ervaren op het drukke kruispunt van de Expresweg (N382) met de Jozef Duthoystraat en de Desselgemseweg. Daar wordt namelijk een nieuwe waterleiding gelegd. De werken zouden eind februari afgerond moeten zijn, maar de timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werfzone bevindt zich tussen de Sint-Arnoldusstraat en de Cichoreistraat. In de Jozef Duthoystraat komt er een nieuwe waterleiding tussen de Cichoreistraat en de Expresweg. Onder de Expresweg wordt de nieuwe leiding via een gestuurde boring aangebracht. In de Desselgemseweg wordt de nieuwe aanleiding tot voorbij de Sint-Arnoldusstraat geplaatst.

Omleiding

Voor fietsers en gemotoriseerd vervoer wordt er in een omleiding voorzien. Fietsers richting Desselgem volgen een omleiding via de Broekstraat, Tjollensstraat en Groene Wandeling. In de Jozef Duthoystraat geldt er eenrichtingsverkeer tussen de Expresweg en de kruising met de Driekoningenstraat.