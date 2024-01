Hinder door nutswerken in centrum van Komen-Waasten

In het centrum van Komen-Waasten is Proximus gestart met werken en dat zal heel wat hinder met zich meebrengen.

“De werken zullen plaatsvinden in de Wervikstraat, de Voorstadstraat en de Processiestraat”, verduidelijkt burgemeester Alice Leeuwerck. “Het gaat om werken die noodzakelijk zijn om nieuwe gebouwen in de Processiestraat aan het Proximusnetwerk te kunnen koppelen. Helaas is het onmogelijk dergelijke werken uit te voeren zonder hinder te veroorzaken. De Voorstadstraat zal voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, met enkel leveringen in de handelszaken die worden toegestaan. In alle betrokken straten gelden ook tijdelijke parkeerbeperkingen. We dringen dan ook bij de inwoners aan de tijdelijke verkeersregels te volgen. Indien alles volgens plan verloopt, zullen de werken drie weken in beslag nemen. Helaas moeten we ook rekening houden met eventuele vertragingen door de weersomstandigheden.”