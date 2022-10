Hinder door nutswerken aan toekomstige rotonde N35 in Diksmuide

Maandag 17 oktober starten de nutsmaatschappijen met werken, ter hoogte van de toekomstige rotonde op de Kaaskerkestraat (N35) in Diksmuide. Vanaf dan zal er hinder zijn voor het lokale verkeer. Verkeer naar Diksmuide rijdt om via de Dodengangstraat, verkeer naar Veurne rijdt voorbij de werfzone. Deze hinder duurt tot begin december. In het voorjaar van 2023 kunnen de werken aan de rotonde dan echt van start gaan.

Na het zomers bouwverlof startte de aannemer met de voorbereidende werken voor de werken aan de zuidelijke omleidingsweg. Deze voorbereidingen zijn achter de rug. Op maandag 17 oktober gaan de nutsmaatschappijen van start met het aanleggen van nieuwe leidingen of het verplaatsen van bestaande verbindingen. De nutsmaatschappijen zijn aan de slag tot begin december.

Omleiding

Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen zal er wel al hinder zijn voor het lokaal verkeer. Fietsers kunnen zich voorbij de werfzone verplaatsen in beide richtingen. Verkeer van Diksmuide naar Veurne rijdt voorbij de werfzone, maar verkeer van Veurne naar Diksmuide volgt een omleiding via de Dodengangstraat en IJzerdijk. Vrachtverkeer van en naar de E40 rijdt tijdens de werken om via de Admiraal Ronarchstraat, de Oostendestraat en de Diksmuidestraat.

Rotonde

De nutsmaatschappijen zijn aan de slag tot begin december. De aanleg van de rotonde start dan in het voorjaar van 2023.