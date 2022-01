Het blijft wachten op heraanleg van Leiekaai in Wervik

Tijdens de online gemeenteraad drong fractieleider Bercy Slegers (CD&V) aan om spoed te zetten achter het dossier voor de heraanleg van de Leiekaai in Wervik. In de buurt langs de Leie komen bij mooi weer heel veel fietsers voorbij. De toestand is er al jarenlang heel slecht. De heraanleg is pas voorzien in 2024.

Op de Leiekaai bevinden zich verschillende appartementsblokken. “De toestand verergert elk jaar zienderogen”, aldus Bercy Slegers. “Het wonen aan de Leie is ter hoogte van de Leiekaai bijna gelijk aan het wonen met de voeten in de Leie. Dit is zeer jammer voor de vele gezinnen die er elke dag in de plassen water, de diepe putten en kapotte kasseien te voet, met de fiets of met de auto naar hun flat moeten.”

“De buurt zou veel aangenamer zijn, mocht de Leiekaai heraangelegd worden tot een mooie bruikbare omgeving met afgebakende parkings en een comfortabele weg naar de appartementen toe. Hoe lang zal deze slechte toestand nog aanhouden?”

Toestand onhoudbaar

“Er is voor 2024 een krediet van 225.000 euro voorzien”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Het jaagpad langs de Leie behoort tot de nv Vlaamse Waterweg, maar daar geven ze niet thuis als we het hebben over de Leiekaai. Onze stadsdiensten vullen de putten met koude asfalt. Het is roeien met de middelen en het personeel dat we hebben.”

“De toestand is niet houdbaar tot 2024”, reageert Bercy Slegers. “Op korte termijn gaat er iets moeten gebeuren. Vroeg of laat vindt er daar een zwaar ongeval plaats. Men gaat het dossier moeten vooruitschuiven.” (EDB)