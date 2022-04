Herstelwerken op landelijke Vleterse wegen

Op dinsdag 19 april 2022 starten de herstelwerken op enkele landelijke Vleterse wegen.

Langs de Veurnestraat tussen huisnummer 36 en 37 zullen volgende werken uitgevoerd worden: losfrezen verhardingen, stabiliseren bestaande verhardingen en plaatsen van nieuwe verhardingen. Langs de Westvleterenstraat, insteekweg naast de firma Lamaire worden dezelfde werken uitgevoerd. In de Pottestraat, tussen de Donkerstraat en de N321/Eikhoekstraat gebeuren volgende herstelwerken: losfrezen verhardingen, stabiliseren bestaande verhardingen, plaatsen van nieuwe fundering en plaatsen van nieuwe verhardingen.

Tijdens de voorbereidende werken is er slechts beperkte doorgang voor lokaal verkeer buiten de werkuren. Gedurende de asfaltering zal er geen verkeer mogelijk zijn. Het einde van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar is voorzien op vrijdag 6 mei. Bij vragen of problemen kan je terecht bij de schepen van Openbare werken, Marnick Lauwers via 0477/34.54.47. Bij vragen rond de timing en planning kan er contact opgenomen worden met de werfleider van de firma De Vriese via 0471/12.60.88.