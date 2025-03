Herstellingswerken waterlek Koninklijkelaan in Blankenberge gestart, omleiding voorzien voor fietsers en voetgangers

Van maandag 17 maart tot en met vrijdag 11 april werkt Farys aan de waterleiding in de Koninklijkelaan tussen de Blankenbergse Vaart en de Kemmelbergstraat (richting Blankenberge, red.).

De drinkwatercommunale laat er een waterlek in het fietspad herstellen. Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang. Zij volgen een omleiding vanaf het kruispunt van de Lemallaan met het Bevrijdingsplein tot aan de rotonde aan de Vredelaan, via het voetpad langs de spuikom. De aannemer voorziet de nodige signalisatie.

Tijdens de weekends en in de paasvakantie is de omleiding niet van toepassing, dan is er een veilige doorgang voorzien langs de werfzone. Voor gemotoriseerd verkeer verandert er niets. Ook straten en handelszaken blijven bereikbaar.